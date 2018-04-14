Çekmeköy Belediyesinin başlattığı proje kapsamında ilkokul öğrencilerine bedenlerini nasıl koruyacakları konusunda eğitim veriliyor. Çocuğa yönelik cinsel istismar konusunda hazırlanan projenin Türkiye'de ilk kez yapıldığı öğrenilirken, eğitim çocuklara hemşire ve psikologlar eşliğinde veriliyor.

Çekmeköy Belediyesi çocuğa yönelik cinsel istismar konusunda önemli bir projeyi hayata geçirdi. Maltepe Üniversitesi işbirliği ile başlatılan proje kapsamında ilçe sınırları içinde bulunan okullarda çocuklara cinsel saldırılara karşı eğitim veriliyor. İlkokul öğrencilerine oyun aktiviteleri içerisinde 'vücutlarını koruma, iyi dokunuş, kötü dokunuşu ayırt edebilme' konuları hakkında oyun aktiviteleri içerisinde bilgilendirme yapılıyor.

Cinsel saldırıya karşı eğitim

Pilot okul olarak seçilen Nişantepe İlkokulundaki öğrencilere verilen eğitimler birinci sınıftan başlıyor. Çocuklara öğretim üyelerinin gözetiminde hemşirelik, psikoloji gibi bölümlerde eğitim gören öğrenciler eğitim veriyor. Çocuklara vücutlarını tanımaları sağlanırken, oluşabilecek cinsel saldırıya karşı nasıl tepki vermeleri gerektiği öğretiliyor.

Konuyla ilgili konuşan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Seher Yurt, "Biz Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Merkezi'nin yürüttüğü proje kapsamında bu okuldayız. Bu okulda şu çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarımız risk altında kendilerine koruma konusunda dışarıdaki risklere karşı açık hissediyorlar. Burada çocuklara kendi bedenlerindeki özel bölgeler neresi onu gösteriyoruz. Bunu oyun aktiviteleri ile beraber aktarmaya çalışıyoruz. Hikaye eşliğinde güvenli davranışlar nelerdir? Bedenlerin nasıl koruyacaklar? İyi dokunuş nedir, kötü dokunuş nedir? Bunun eğitimini alıyorlar bu dersler kapsamında. Burada hemşirelik 3'üncü sınıf öğrencileri bunun eğitimini psikologdan aldılar. ve sınıf içindeki etkinlikte bunu uyguluyorlar" dedi.

"Bilinçli olabilmeleri son derece önemli"

Çocukların tehditlere karşı kendilerini koruyabilmeleri hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özden Bademci, "Çocukları her türlü tehdit ve tehlike karşısında kendilerini koruyabilmeleri ve bilinçli olabilmeleri son derece önemli. Kuşkusuz bedenlerini koruyabilmeli, hayır diyebilmeli, iyi dokunuşlar ile kötü dokunuşlar farkı görebilmeleri, durdurabilmeli veya böyle bir tehlike, böyle bir tehdit mevcutsa bunu ilgili olan kimselerle paylaşabilmeli ve bunu nasıl yapacaklarını konusunda bilinçlenmeleri konusunda çalışma yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL