Çocuklara Çikolata Dağıtan Yaşlı Kadını Çocuk Kaçakçısı Zannedip Linç Ettiler

Güney Hindistan'daki Tamil Nadu'nun Tiruvannamalai bölgesinde sokaktaki çocuklara çikolata dağıtan 65 yaşındaki kadın, bölge halkı tarafından çocuk avcısı zannedilerek öldüresiye dövüldü.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Halk, bölgede yakın zamanda ortaya atılan bir söylentiden dolayı çocuk kaçakçılarına karşı tetikteydi. Yaşlı kadının çocuklarla konuşup onlara çikolata verdiğini gören çevre halkı, 65 yaşındaki Rukmani isimli kadına saldırdı. Yaşlı kadın aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

TAPINAK ZİYARETİNE GİDİYORLARDI

Kadının yanındaki 3 akrabası da vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Kurbanların bir aile ziyareti ve Muthumariamman tapınağını ziyaret etmek için yola çıkmış oldukları öğrenildi.

ÇİKOLATA DAĞITMIŞTI

Torunlarıyla dışarıda oturan yaşlı bir kadına yol soran Rukmani, daha sonra çocuklara yanındaki çikolatalardan dağıtmaya başladı. Yaşlı kadın köylülere bir çocuk hırsızının yanlarında olduğu alarmaını verince vatandaşlar bir anda toplanıp yolculardan hesap sormaya başladı.

KÖYLÜLERİ İKNA EDEMEDİLER

Arabalarına binip uzaklaşmak isteyen 4 kişilik grubun önü kesildi ve içeridekiler zorla dışarı çıkarılıp öldüresiye dövüldü. Kurbanlar pasaportlarını gösterip durumu izah etmeye çalışsalar da köylüler ikna olmadı.

CİNAYETTEN YARGILANACAKLAR

Polis olayla ilgili 43 kişiyi tutukladı ve tamamının cinayetten yargılanacağını söyledi. Ayrıca polis son bir kaç gündür benzer çaprılar aldıklarını ve insanları bu gibi aldatmacalara kanmamaları konusunda uyardıklarını söylese de benzer olaylar çevrede yaşanmaya devam ediyor.