Çocuklara bağımlılık tehlikesine karşı eğitim

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile Uluslararası Kadın ve Gençlik Politikalarını Geliştirme Derneği (UKAGED) tarafından AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin organizasyonuyla düzenlenen 'Bizim Çocuklar Bağımlılığa Hayır Diyor, Bağımsız Hayat Tepecik' projesi kapsamında, Roman mahallelerinde yaşayan çocuklara teknoloji ve madde bağımlılığı konularında eğitim verildi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bağımlılıkta ailenin, sosyal çevrenin tavrı ve önemi, bağımlılık türleri, bağımlılık ve beyin arasındaki ilişki, bağımlılığın nedenleri gibi konuların psikolog, iletişim uzmanı ve sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuklara anlatıldığı programda, teknoloji ve madde bağımlılığına dikkat çekildi.

'5 MİLYONDAN FAZLA BAĞIMLI VAR'Eğitim programında konuşma yapan TBMM Milli Savunma Komisyon Sözcüsü ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, şunları söyledi: "Her fırsatta onlarla anılmaktan gurur duyduğum çok sevgili Tepecikli çocuklar programımıza katılıyor. Buçukluktan tamlığa giden, toplumun ortak hafızasındaki önyargıları ayaklar altına alan bir mücadeleyi gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir. Bağımlılıkla mücadele bizim için çok önemli bir konu. 'Bir milletin büyükleri bozulmadıkça gençleri bozulmaz' derler. Bizlerin bir derdi var. Bizlerin derdi, 2023'e, 2035'e bu nesli çok daha güzel hazırlamak. Ülkemizde maalesef 5 milyondan fazla bağımlı var ve giderek normalleştiriliyor. Bizler geleceği inşa etmeyi planladığımız bugünlerde bunu çocuklarımız olmadan yapamayız. Bukowski'nin, 'En iyilerimizin sonu genellikle kendi ellerinden olur' diye bir sözü var ama biz bu söze inat, Rabbimin izniyle bizim gençlerimizin ellerinde kendi sonları değil, memleketimizin geleceği saklıdır diyoruz. Biz gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Biliyoruz ki dijital çağın merkezinde doğan bu zihinleri kazanmazsak, asıl bizlerin sonu hazırlanmış olacak."'SEVGİ ARTTIKÇA KÖTÜLÜK UZAKLAŞACAK'Eğitim programının faydalı bir içeriği olduğunu söyleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, şöyle dedi: "Geleceğimiz, gözümüzün nuru yavrularımızın geleceği adına güzel bir eğitim programı hazırlandı. Bizler Cemal Bekle'yi sadece İzmir'in vekili olarak görmüyoruz. Tüm Türkiye'de Roman kardeşlerimizin medarı iftiharı olmuş ve TBMM'de Roman kardeşlerimizin sorunlarını kendine dert edinerek çözüm yolları arayan ve bunun için Türkiye'nin bütün illerindeki Roman kardeşlerimizle irtibat halinde olan bir vekilimiz olarak görüyoruz. Biz de ona her zaman destek oluyoruz ve olacağız. Yıllarca ihmal edilmiş toplum kesimlerinden biriydi Roman kardeşlerimiz. Dışlanan, horlanan ve hizmetlerden mahrum bırakılan kardeşlerimiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok ciddi adımlar atıldı. Gelinen noktada, İnşallah bu adımları daha ileriye götürmek için gayret sarf edeceğiz. Allah'ın bize uzattığı bir ip var. Kur'an-ı Kerim'de 'Size uzattığım o ipe topluca sarılın' diyor. Bizler de Kur'an-ı Kerim'e bağlanacağız, onun emirleri bizi her türlü bağımlılıktan uzak tutacak. Sevgi arttıkça kötülükler evlerimizden uzaklaşacak" diye konuştu.'ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU YAKLAŞIM GEREKLİ'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise bağımlılık tehlikesine dikkat çekerek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla düzenlenen bu eğitim programını biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak son derece önemsiyoruz. Bu eğitim sayesinde çocuklarımızın çevrelerinde gelişen olaylara karşı ilgi ve farkındalıklarını arttıracağına yürekten inanıyorum. Bağımlılıklar, kişinin bedenini, ruhunu, sosyal hayatını olumsuz etkilemekte. Toplumun felaketi haline gelen bağımlılıkları engellemek ise ancak önleyici ve koruyucu bir yaklaşım sergileyerek mümkün olabilmektedir" dedi.Bağımlılık türlerinin giderek fazlalaştığını söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Çağımızda birçok anlamda bağımlılık çeşitleri var ve biz Ege Üniversitesi olarak bununla ciddi bir mücadele veriyoruz. Başlattığımız kampanyada sadece Ege Üniversitesi değil, Ege Bölgesi'ne yönelik 'Dumansız Ege' kampanyasını yürütüyoruz. Yeşilay ile çok ciddi bir protokol yaptık. Bütün amacımız geleceğimiz olan gençlerimizin bağımlılıktan uzak, eğitim ve sporla iç içe bir gençlik olmasını sağlamak" diye konuştu.