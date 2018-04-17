Çocuklara Arıcılık Öğretiliyor

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), "Ağaç yaşken eğilir" sloganıyla yola çıkarak çocuklara arıyı ve arıcılığı anlatıyor.

Yığılca ilçesinde bulunan DAGEM'de çocuklara arının çevre ve sağlık yönünden faydaları öğretiliyor.

Özel bir okuldan gelen 50 kişilik öğrenci ve öğretmen grubuna verilen eğitimlerde, arıcılık ve arıların genetik yapıları hakkında bilgi verildi.

DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göç, Rasgele ve Arıcılık Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, arıların dünyası, arı ürünleri ve arının polinizasyondaki rolü hakkında bilgiler verdi.