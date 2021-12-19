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Çocuklar yüzme öğreniyor

Çocuklar yüzme öğreniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında eğitim programını 6 antrenör ve 1 cankurtaran ile güvenli şekilde sürdürüyor.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında eğitim programını 6 antrenör ve 1 cankurtaran ile güvenli şekilde sürdürüyor.

Eğitimler, 7 ile 14 yaş arasındaki çocuklar için haftada 2 gün, ayda 8 ders olarak veriliyor. İzmit Belediyesinin düzenlediği projede çocuklar uzman antrenörler eşliğinde başladıkları yüzme kursuna düzenli olarak katılıyor. Eğitime katılan çocuklara yüzmenin temel eğitimi veriliyor. Tamamlanan bir aylık kursun ardından temel eğitimi geçen çocuklar, İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılıyor. - KOCAELİ

Çocuklar yüzme öğreniyor

Çocuklar yüzme öğreniyor

Çocuklar yüzme öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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