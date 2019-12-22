: Çocuklar yüzme havuzuna kavuştu

22.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:28

Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan, içinde fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün bulunan yüzme havuzu vatandaş ve öğrencilere hizmet vermeye başladı.

İl merkezi ve ilçelerden program dahilinde servisle alınan öğrencilere, 3 yüzme antrenörü, 3 cankurtaran, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde yüzme öğretiliyor.

Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Şahin Kardaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, faaliyete geçirdikleri yüzme havuzundan tüm vatandaşların faydalanacağını söyledi.

Bakanlığın verdiği rakamlar doğrultusunda yıl içinde 2 bin öğrenciye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini belirten Kardaş, "Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Buraya ilçeden öğrencilerimiz servisle geliyor. İl merkezinde ikamet eden öğrencilerimizi alıyoruz veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından servislerle getiriliyor. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimize eşlik ediyor." dedi.

Yüzme havuzu sayesinde Bitlis'e güzel organizasyonlar almayı düşündüklerini aktaran Kardaş, "Havuzumuz yarı olimpik olduğu için şu anda sadece bölgesel ligler seviyesindeki branşları alabiliyoruz. Yüzme havuzumuz Bitlis için önemli bir tesistir." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

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