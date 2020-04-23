Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı
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Turgutlu, Yerel, Haber

Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı

Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan miniklerin yerine bayram kutlamasında minik ayakkabılar ve ayakkabılara bağlı Türk bayrağı işlemeli balonlar yer aldı 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100.

23.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:30
Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı

Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan miniklerin yerine bayram kutlamasında minik ayakkabılar ve ayakkabılara bağlı Türk bayrağı işlemeli balonlar yer aldı

MANİSA - 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de korona virüs tedbirleri nedeniyle sade bir törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanındaki kutlamalarda küçük öğrencilerin yerini çocuk ayakkabıları ve ayakkabılara bağlı Türk bayraklı balonlar aldı.

Turgutlu Belediyesi tarafından tören alanına çocuk ayakkabılarına bağlı yüzlerce Türk bayraklı balonlar konuldu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın törenlerin buruk geçtiğini ancak belediye olarak tüm mahallelerde araçların gezerek çocuk şarkıları eşliğinde bayram coşkusunu yaşatacaklarını ifade etti.

Başkan Akın, "Bugün bayramımız buruk ancak belediye olarak böyle bir uygulama yaparak çocuklarımızı burada hissettik. Belediye olarak kırsal mahallelerimizde dahil araçlarımız gezerek müzik eşliğinde bayram coşkusunu yaşatacağız" dedi.

Tören alanı bayraklarla bezenirken Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Turgutlu Belediyesi zabıta ekipleri kortej yaparak sirenlerle tüm ilçenin bayramı kutlandı.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanındaki törene Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Turgutlu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, protokol üyeleri katıldı.

Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı

Kaynak: İHA

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