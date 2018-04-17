Çocuklar "Yerli Oyuncaklar"La Büyüyecek

ZUHAL KOCALAR - Türkiye genelindeki olgunlaşma enstitüleri, çocukların yerli oyuncaklarla oynayabilmeleri için çalışma yapıyor. Çalışma sonucunda belirlenecek Türk kültürü ve geleneklerini yansıtan oyuncaklar, sektör tarafından üretilerek piyasaya sunulacak.

Nurel-Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesindeki olgunlaşma enstitülerinin hem örgün hem de yaygın öğretim perspektifiyle daha çok kadınlar için eğitim verilen kurumlar olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda pek çok alanda millileşmeye önem verildiğini anlatan Kutsal, olgunlaşma enstitülerinin de bulundukları yerlerdeki değerleri, gelenekleri kayıt altına aldığını, canlandırdığını, dünü bugünle harmanlayarak geleceğe taşımaya çalıştığını vurguladı.

Kutsal, olgunlaşma enstitüleri olarak yerli, milli oyuncaklar tasarlanması konusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bizim kendi kahramanlarımız var. Malkoçoğlu'muz, Nasrettin Hoca'mız, Keloğlan'ımız var, yeniçerilerimiz var. Çocuklarımızın oynadıkları oyunlarda, oyuncaklarda hep Avrupalı, Amerikalı figürleri görüyoruz. Bizim geçmişten geleneğe, gelenekten geleceğe bir araştırma, Ar-Ge görevimiz var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bir komisyon oluşturuldu. Türkiye genelindeki 20 olgunlaşma enstitüsü yaptıkları yöresel oyuncakları, bebekleri Gaziantep'te düzenlenen çalıştayda bir araya getirdi. Bundan sonra neler yapılabileceği konusunda bir fizibilite yapma şansı bulduk. Biz istiyoruz ki çocuklarımız kendi geçmişimizden gelen kıyafetleri bebeklerine giydirsin, onlarla oynasın. Kendi milli değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına böyle bir çalışmanın olması bizi heyecanlandırdı."

Kutsal, milli değerlerin ön plana çıkarılacağı bebekler tasarlamak için çalışmalar yapacaklarını ifade ederek "Devletimiz bu konuyu oyuncak sektörüyle ele alacaktır. Biz Ar-Ge'sini yapacağız. Biz fikiri sunacağız, oyuncakçılar üretecek. Geçmişteki değerlerimizi günümüze taşımaya talibiz." dedi.

Dünyanın da Nasrettin Hoca'yı, Keloğlan'ı, Malkoçoğlu'nu ve diğer Türk kahramanlarını tanımasını istediklerine dikkati çeken Kutsal, şunları kaydetti:

"Biz nasıl ki Supermen, Örümcek Adam gibi kahramanları tanımışsak, Avrupa ülkeleri de dünya da bizim, Keloğlan'ımızı, Malkoçoğlu'muzu tanısın. Olgunlaşma enstitüsü yöneticilerimiz bu konuda daha etkin sonuçlar elde etmek için çalışmaya başladılar. Bizim çocuklarımızın vazgeçilmezi olan, büyük paralara aldıkları bebeklerin artık Avrupai tarzda giyinmesinden ziyade, Türk geleneğini yansıtacak kıyafetler giyinmesini istiyoruz. Artık millileşme adına biz bir yola çıktık ve bu yolda inşallah güzel çalışmalara imza atacağız."