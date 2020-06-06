Çocuklar yeni eğitim öğretim döneminde okula gitme kaygısı taşıyabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklar yeni eğitim öğretim döneminde okula gitme kaygısı taşıyabilir

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocuklarda okulla ilgili tuhaf bir duygu oluştuğunu belirterek, "Bir kısmı tatil havasına girdi, bir kısmı online olarak eğitimlerine devam etti.

Çocuklar yeni eğitim öğretim döneminde okula gitme kaygısı taşıyabilir
06.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:15

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocuklarda okulla ilgili tuhaf bir duygu oluştuğunu belirterek, "Bir kısmı tatil havasına girdi, bir kısmı online olarak eğitimlerine devam etti. Bu, tekrar okulların başlayacağı eylül dönemi için birtakım riskler oluşturuyor. Kaygılar tetiklenip okula gitmek istemeyen bir çocuk grubuyla ağustosun sonunda karşılaşacak mıyız ki böyle bir ihtimal var." dedi.

Yeşilay, zoom uygulaması üzerinden "Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı" düzenledi.

Yeşilay Başkanı Öztürk, programda yaptığı "Pandemi Süreci ve Sonrasında Okul Fobisi" başlıklı sunumunda, çocukların salgın sürecinde okuldan ayrı kalma ve evde uzun süre bulunma gibi iki ayrı riskle karşılaştığını anlattı.

Çocukların Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir okula gidemediklerini anımsatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Okula gitmek istemeyenler dahi okulu özlemeye başladı. Çocuklarda okulla ilgili tuhaf bir duygu oluştu. Bir kısmı tatil havasına girdi, bir kısmı online olarak eğitimlerine devam etti. Bu, tekrar okulların başlayacağı eylül dönemi için birtakım riskler oluşturuyor. Bu nedenle birinci konumuz okul fobisi oldu. Yani okula gitmek istemeyen çocuklarda bununla karşılaşır mıyız? Bu gerek okuldan uzak kalmayla ya da okuldan soğumayla alakalı gerekse de içinde yaşadığımız temel problem olan virüs korkusuyla olabilir. Kaygılar tetiklenip okula gitmek istemeyen bir çocuk grubuyla ağustosun sonunda karşılaşacak mıyız ki böyle bir ihtimal var."

Öztürk, bu eğitimle yeni eğitim öğretim döneminde okula gitmek istemeyen çocuklarla karşılaşabilecek rehber öğretmenlerin ve psikologların, bilgilerini tazelemek ve onları yeni döneme hazırlamak istediklerini dile getirdi.

"Günümüz çocukları için evde kalınca yapacakları şey online olmak"

Bu süreçte ikinci büyük riskin çocukların uzun süre evde kalması olduğunu belirten Öztürk, "Günümüz çocukları için evde kalınca yapacakları şey online olmak. Tablet, telefon ya da bilgisayardan oyun ya da sevdiği bir etkinliğe katılmak ve uzun süre ekran maruziyeti. Bu da bir problem. Çünkü ailelerden bu yönde şikayet geldiğinde hepimizin ortak söylemi şuydu; 'Buna bir alternatif bulacaksınız.' Kapalı mekanda nasıl bir alternatif bulunur o da ayrı bir konu. Büyük bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Bu anlamda efor sarf eden aileler, çocuklarıyla ilişkilerini tekrardan düzene sokanlar, çocuklarını yeni tanıyanlar, çocuklarının kişiliklerini fark edenler olduğu gibi maalesef çocuklarıyla anlaşamayanlar da oldu. Bunların hepsi bu sürecin birer yansımaları." değerlendirmesinde bulundu.

Okul fobisi ve okul reddi kavramlarının ortaya çıkış nedenlerine ve tarihine değinen Öztürk, "Teknoloji bağımlılığı çok net bir okul reddi nedenidir. Özellikle ergenlik döneminde okul reddi olan çocuklarda teknoloji bağımlılığının çok önemli bir risk olduğunu düşünüyoruz. Çünkü oyun başından kalkıp okula gidememek ciddi bir problem." ifadelerini kullandı.

"Kaygısı tetiklenmiş birçok çocukla karşılaşacağız"

Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Öztürk, "Pandemi sürecinde hastalık bulaşma korkusu nedeniyle okul reddi olan olgularda tanısal yaklaşımımız nasıl olmalı?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Burada tabii yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Ne göreceğimizi çok bilmiyoruz. Yüksek ihtimalle kaygıları tetiklenen çocuklar gelecek. Yani zeminde kaygısı olan ama ortaya çıkmayan belki de ya da var olan, bu kaygılar tetiklenerek bize gelecek. Hastalık bulaşma korkusu dediğimiz kaygı muhtemelen kompulsif bozukluk vakası olarak karşımıza gelecek. Bu konudaki aşırı tedirginlik, kaçınma, tedbir ve temizlikle ilgili şeyler belki bir obsesyon olarak gelecek ya da öbür bir panik atak yaşama şeklinde olacak. Bu süreçte kaygısı tetiklenmiş birçok çocukla karşılaşacağız. Bunu yönetirken rehber öğretmenlerimizin mutlaka okulun ilk açıldığı günden itibaren pandemi sürecindeki hijyen kurallarıyla ilgili yönetimi iyi yapmalarına ve çocukları rahatlatıcı psikoeğitim vermelerine ihtiyaç var."

Çevrim içi seminer formatında düzenlenen programda uzmanlar, okul fobisi ve davranışsal bağımlılıklarla ilgili tedavi yöntemlerini ve yaklaşımları anlattı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katılımı beklenen ve tüm oturumlara katılanların sertifika almaya hak kazanacağı eğitim programı, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle...
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Haldun Dormen Rafet El Roman
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Malatya Pütürge Haziran
Şu an buradasınız: Çocuklar yeni eğitim öğretim döneminde okula gitme kaygısı taşıyabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 18:18:27. #1.15#
title