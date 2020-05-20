Çocuklar yasağın kalkmasıyla sokaklara akın etti
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Çocuklar yasağın kalkmasıyla sokaklara akın etti

Çocuklar yasağın kalkmasıyla sokaklara akın etti Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında belirli sürelerle sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 0-14 yaş arası çocuklar sıcak havanın tadını çıkardı.

20.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:15

Çocuklar yasağın kalkmasıyla sokaklara akın etti

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında belirli sürelerle sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 0-14 yaş arası çocuklar sıcak havanın tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocuklar ikinci kez sokağa çıktı. Çocuklar saatler 11.00'ı gösterdiğinde Eskişehir sokaklarına akın etmeye başladı. Yürüyüş yollarında aileleri ile birlikte dolaşan, bisiklete binen çocuklar, Eskişehir'in tadını çıkardı. Polis ekipleri, çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sık sık kontrol yaptı. Parkların kapalı olduğunu ve bu alanlarda durulmaması gerektiği konusunda bilgi veren ekipler, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleri konunda da ailelere uyarılarda bulundu. 0-14 yaş arasında bulunan çocuklar, saat 15.00'a kadar dışarıda durabilecekler.

Çocuklar yasağın kalkmasıyla sokaklara akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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