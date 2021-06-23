Çocuklar yağmurda böyle eğlendi
- Çocuklar yağmurda böyle eğlendi Arnavutköy'de etkili olan yağışı yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından Cadde de biriken suyla eğlendi.
- Çocuklar yağmurda böyle eğlendi
İSTANBUL - Arnavutköy'de etkili olan yağışı yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından
Cadde de biriken suyla eğlendi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a beklenen sağanak yağış başladı. Arnavutköy'e etkili olan yağmurla birlikte cadde de su birikintileri oluştu. Çocuklar yağmuru fırsata çevirdi. 2 çocuk cadde de biriken suyun içine giren 2 çocuk eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocukların eğlenceli dakikaları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak