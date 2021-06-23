Çocuklar yağmurda böyle eğlendi
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Çocuklar yağmurda böyle eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Güncel

- Çocuklar yağmurda böyle eğlendi Arnavutköy'de etkili olan yağışı yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından Cadde de biriken suyla eğlendi.

- Çocuklar yağmurda böyle eğlendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de etkili olan yağışı yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından

Cadde de biriken suyla eğlendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a beklenen sağanak yağış başladı. Arnavutköy'e etkili olan yağmurla birlikte cadde de su birikintileri oluştu. Çocuklar yağmuru fırsata çevirdi. 2 çocuk cadde de biriken suyun içine giren 2 çocuk eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocukların eğlenceli dakikaları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Çocuklar yağmurda böyle eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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