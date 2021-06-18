Çocuklar yağmur suyuyla böyle eğlendi

Çocuklar yağmur suyuyla böyle eğlendi Binanın çatısından akan yağmur suyunun altına giren çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından akan yağmur suyuyla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çocuklar yağmur suyuyla böyle eğlendi

Binanın çatısından akan yağmur suyunun altına giren çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından akan yağmur suyuyla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan yağmur yağışını Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 çocuk fırsata çevirdi. Yağmurun ardından binanın çatısından akan suyun altına giren çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocukların eğlenceli dakikaları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak