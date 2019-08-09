Çocuklar ve yetişkinler UNESCO kentinde temizlik yaptı

09.08.2019 19:56

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Daha Temiz Bir Safranbolu İçin Var Mısın?" sloganıyla çocuklar ve yetişkinler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'nda başlayan ve yaklaşık bir saat süren etkinlik, aynı yerde sona erdi.

Ellerine eldivenlerini takan çocuklar ve vatandaşlar, Belediye Başkanı Elif Köse ile çevre duyarlılığı ve temizliği bilinci uyandırmak amacıyla Tarihi Çarşı'da temizlik yaptı. Etkinlikte toplanan çöpler meydana getirildi.

Başkan Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu Tarihi Çarşı'da temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Çevre temizliği etkinliğine halkın yoğun bir katılımı olduğunu belirten Köse, ayrı ayrı gruplar halinde sokaklara dağıldıklarını kaydetti.

Köse, gördükleri manzaranın hiç iç açıcı olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"En çok rastladığımız çöp sigara izmariti. Hepimizin çöp poşetinde en fazla topladığı şey sigara izmariti. Ben vatandaşlarımızı tekrar uyarmak istiyorum. Özellikle sigara içenleri. Lütfen sigara izmaritlerinizi sokaklarımıza atmayın. Biz bu temizlik kampanyamızı hiç bıkmadan devam ettireceğiz. Etkinliğin sonunda temiz bir Safranbolu'ya kavuşacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA