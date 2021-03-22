Çocuklar ve okullar Altın Fırça Ödülü için yarışacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuklar ve okullar Altın Fırça Ödülü için yarışacak

22.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27
Çocuklar ve okullar Altın Fırça Ödülü için yarışacak

3-9 yaş arası çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması, anaokulu ile ilkokullar arasında ve bireysel olmak üzere toplam 4 kategori yerine 6 kategoride düzenlenecek.

3-9 yaş arası çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması, anaokulu ile ilkokullar arasında ve bireysel olmak üzere toplam 4 kategori yerine 6 kategoride düzenlenecek.

 Yarışma duyurusunun ardından yurtdışından da taleplerin olduğu organizasyon, önümüzdeki yıl bünyesine özel eğitim ve uygulama okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan gibi ülkeleri de katarak uluslararası bir yarışma olarak düzenlenecek.

 Yarışma başvuruları 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Kemal Sunal İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuklar ve okullar Altın Fırça Ödülü için yarışacak - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:31:28. #1.16#
title