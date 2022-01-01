Çocuklar ve hayvanlara destek için denize girdiler

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan çoğunluğu İngilizlerden oluşan yerleşik yabancı vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için Çalış Plajı'nda değişik kostümlerle denize girdi.

Çalış Children, Charity Animal Aid adlı derneklere maddi destek sağlamak amacıyla bir araya gelen çoğunluğu İngiliz olan yerleşik yabancılar, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanlarına bağış toplamak için renkli kostümlerle suyun soğukluğuna aldırmadan dakikalarca denizde yüzdü. Çok sayıda vatandaş ise bu anı cep telefonlarıyla kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.

Giydikleri renkli kostümlerle Çalış Sahili'nde bir araya gelen İngiliz uyruklu yerleşik yabancılar, denize koşarak hem yeni yılı kutladılar, hem de yardıma muhtaç Türk çocuklarına ve sokak hayvanlarına destek için denizde yüzdüler. Çalış Çocuklara Yardım Derneği organizasyonu için bir araya gelen yerleşik yabancılar, yardıma muhtaç çocuklar, engelli çocuklar ve sokak hayvanları için bağış topladı.

Kimi İngiliz uyruklu vatandaşlar Kovid-19 aşı uygulamasının yaptırılması, kimi de denize maske ve eldivenlerin atılmamasına dikkat çeken kıyafetler giyerken, kimi dansöz kimi de noel baba ve çizgi film karakterli kostümlerle denize koşarak Ocak ayının ilk gününde yeni yılı kutlayıp, bağış topladılar.

15 yılıdır Fethiye'de yaşayan Dernek Başkanı Cathy Harrower, "Geleneksel hale getirdiğimiz organisazyonu bu yıl da gerçekleştirdik" diyerek, 22 katılımcının olduğu etkinlikte, ilginç kostümlerle 5 dakika denizde kaldılar. Harrower, "Buradan toplanan paralar, yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları ve sokak havyaları için harcanıyor. Etkinliğe katılım her geçen yıl daha da artıyor. Yaklaşık 8 bin TL'lik yardım toplamayı umut ediyoruz" dedi.

Uzun yıllardır Fethiye'de yaşayan İngiliz uyruklu Desre Sarıoğlu, çocuklara yardım için denize girdiklerini, giydiği kostümledi de maske, eldiven ve diğer atıkların denize ve yerlere atılmamasına dikkat çektiğini ifade etti.

İngiliz uyruklu Emma Loftıng ise "Çocuklara ve hayvan derneklerine para toplanmasına destek olmak için denize girdik, deniz soğuktu ancak eğlenceliydi" diye konuştu. - MUĞLA