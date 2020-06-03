Çocuklar ve gençler dışarıda olmanın keyfini çıkardı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, getirilen serbestlik ile dışarı çıkmanın keyfini yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, getirilen serbestlik ile dışarı çıkmanın keyfini yaşadı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkarak bir gün geçirdi.

Hava koşulları ve yürüme mesafesi sınırlandırması nedeniyle parklar, sahiller ve sokakların önceki haftalarda uygulanan serbestlik günlerine göre daha boş olduğu gözlendi.

Gençlerin kendi aralarında şakalaştığı, bisiklete bindiği ve sahilde gitar çaldıkları dikkati çekerken, yaşça küçük çocuklar daha çok parklarda zaman geçirdi.

Parkta oynayan çocuklardan Duru Önül, sokağa çıkabildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, arkadaşlarını ve okulunu özlediğini kaydetti.

Yasakların bitmesini istediğini söyleyen Önül, arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmek istediğini anlatarak, "Evde çok sıkıcı geçiyor zaman. Açıkçası pek de geçmiyor. Günün çoğunda da uyuyoruz. Annemle spor yapıyoruz zaman zaman." dedi.

Ahmet Hamza Nurçin ise sokağa çıkma sınırlamasından sıkıldığını ve pandemi sürecinde arkadaşlarını çok özlediğini söyleyerek, parkta olmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

İki çocuk annesi Burcu Önül de çocukların evde kalmaktan sıkıldığını belirterek, "Evde zaman zor geçiyor. Artık kısıtlamanın bitmesini istiyorum. Çocukları evde tutmak çok zor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakırköy'de serin havaya rağmen pek çok kişi sahillere ve parklara akın etti.

Bazı vatandaşlar kısıtlama saatlerini karıştırarak 11.00'de çocuklarıyla sokağa çıktı. Vatandaşlardan bazıları saatlerin 11.00-15.00 olduğunu sandıklarını anlattı.

Kaynak: AA