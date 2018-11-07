Çocuklar ve Doğa İçin Koşacaklar

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda, "Adım Adım TEMA Edirne" koşu takımı olarak TEMA Vakfı'nın "Ağaç Kardeşliği" projesine destek vereceklerini söyledi.

Çoğal, koşu takımı üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, çocuklar ve doğa için koşacaklarını belirtti.

11 Kasım'da düzenlenecek maratonda "Ağaç Kardeşliği" projesine destek vereceklerini ifade eden Çoğal, şöyle devam etti:

"TEMA Vakfı, yardımseverlik koşusu düzenleyen 'Adım Adım Oluşumu'na üye koşucular aracılığıyla toplanan bağışlarla, 'Ağaç Kardeşliği' adlı doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesini uyguluyor. Projenin ağaçlandırma aşamasında oluşturulan 'Adım Adım Çocuklar Hatıra Ormanı' için mart ayında Edirne'de Meriç ilçemizin Subaşı beldesinde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek. Ağaç Kardeşliği Projesi çocukların doğada uygulamalar yaparak öğrenmesini, doğayla giderek azalan ilişkilerinin ve duygu bağlarının güçlendirilmesini amaçlıyor. Bağışlarıyla bizleri destekleyen doğa gönüllülerimiz 6 bin çocuğun doğa eğitimi almasına ve tam 12 bin fidanın yetişmesine katkıda bulunacak."

Çoğal, Edirne koşu takımında, Sadi Çalışkan, Engin Çoğal, Münevver Çalışkan, Cansın Çoğal, Hamdiye Aktop Kızılırmak'ın ve kendisinin yer aldığını kaydetti.