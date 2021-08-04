Çocuklar ve arılar "Bal Yapan Çocuklarımız" etkinliğinde buluştu
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Çocuklar ve arılar "Bal Yapan Çocuklarımız" etkinliğinde buluştu

Çocuklar ve arılar 'Bal Yapan Çocuklarımız' etkinliğinde buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okul öncesi eğitim gruplarına yönelik "Bal Yapan Çocuklarımız" temalı etkinlik programı düzenlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okul öncesi eğitim gruplarına yönelik "Bal Yapan Çocuklarımız" temalı etkinlik programı düzenlendi.

Kütahya Yolu Hizmet Kampüsü bahçesinde düzenlenen etkinliğe İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Gıda ve Yem Şube Müdürü Tacettin Işık, 20 anaokulu öğrencisi ve sorumlu öğretmenleri ile görevli personeller katıldı. Etkinliğe, toplantı salonunda çocuklara bal tüketiminin sağlık için önemi ve arıların yaşamı konularıyla ilgili hazırlanan sunumun gösterimiyle başlandı. Ardından arı konseptinde balonlar ile süslenen bahçede, yapay arı kovanı içerisinde arıların peteklere nasıl bal yaptığı gösterilerek anlatıldı. Arıyla ilgili çocuk şarkıları eşliğinde çocuklara hazırlanan ballı ekmek ve kutu sütler ikram edildi.

"Bal tüketimini teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendik"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, düzenlenen etkinlikte açıklama yaptı. Arılar varsa yarınların da var olduğunu belirten Gümüş, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza yarınlarımız olan arıları sevdirebilmek ve besleyici değeri yüksek bir gıda olan bal tüketimini teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendik" dedi.

Ayrıca çocuklarla bir arada olmaktan ve onlarla zaman geçirmekten çok mutlu olduğunu dile getirerek tek tek tüm çocuklarla ilgilendi. Katılımcı çocukların her birine boyama kitabı hediye edildikten sonra program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Çocuklar ve arılar 'Bal Yapan Çocuklarımız' etkinliğinde buluştu
Çocuklar ve arılar 'Bal Yapan Çocuklarımız' etkinliğinde buluştu
Çocuklar ve arılar 'Bal Yapan Çocuklarımız' etkinliğinde buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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