Çocuklar uygulamalı trafik eğitimiyle bilinçlendiriliyor
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Çocuklar uygulamalı trafik eğitimiyle bilinçlendiriliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, gelecek nesillerde trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Mobil Trafik Eğitim tırıyla, çocuklara interaktif trafik eğitimi verildi.

02.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:06
Çocuklar uygulamalı trafik eğitimiyle bilinçlendiriliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, gelecek nesillerde trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Mobil Trafik Eğitim tırıyla, çocuklara interaktif trafik eğitimi verildi.


İçişleri Bakanlığınca, 81 ilde çocuklarda kalıcı trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim tırlarıyla uygulamalı eğitim veriliyor. 'de de, 2 gün sürecek eğitimlerde, Şehit Yusuf Güzey İlkokulunda İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince trafik eğitimleri gerçekleştirildi.


'Çocuklara hem teorik hem de pratik eğitim verildi'


Eğitimlerde, trafik tırında çocuklara interaktif eğitimler verilerek, karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat edilmesi, araçlara binerken nereye oturacakları, araç içinde emniyet kemeri takılması ve emniyet kemeri takmayan büyüklerin uyarılması konusunda bilgilendirildi. Ardından anlatılan konuların pekiştirilmesi ve kalıcı olması amacıyla trafik personeli, çocuklarla eğitim tırının yanına serilen alanda akülü arabalarla anlatılan konuların uygulamasını yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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