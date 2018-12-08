'Çocuklar Üşümesin" Projesi Kapsamında Yetim Çocuklar Sevindirildi

Kilis'te, Diriliş Gençlik Federasyonu "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında yetim çocukları sevindirdi.

Türkiye'nin 81 ilinde Diriliş Gençlik Federasyonu, "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında Kilis'teki yetim çocuklara kıyafet ve oyuncak yardımında bulundu.

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, yaptığı açıklamada, din, dil ve mezhep ayrımı yapmadan tüm çocukların yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Diriliş Gençlik Federasyonu olarak kampanya kapsamında, 81 ili gezerek küçük çocuklarımıza oyuncak ve mont dağıtarak çocukları sevindiriyoruz. Daha önce 1 milyon oyuncak kampanyamız vardı ve bu 2 milyona ulaştı. Şimdi de kış ayı geldiği için çocuklara mont, bot ve bere gibi ihtiyaçlarını gideriyoruz. Din, dil ve mezhep ayrımı yapmadan yetim çocuklarımıza, Suriyeli çocuklarımıza kadar herkese ayrım yapmadan tek tek ulaşıyoruz."