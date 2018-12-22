Çocuklar Üşümesin" Diye Giysi Yardımı Yaptılar

Samsun'da kurulan "Çocuklar Üşümesin Diye Derneği" üyeleri, Van'ın Erçiş ilçesindeki bir köy okulunda öğrenim gören öğrencilere bot ve mont yardımında bulundu.

Derneğe sosyal medyadan ulaşan Erciş ilçesine bağlı Pınarlı köyündeki Pınarlı Ortaokulu öğrencileri, yardım talebinde bulundu.

Öğrencilerin talebine karşılıksız kalmayan dernek üyeleri, köy okuluna giderek burada öğrenim gören bütün öğrencilere bot ve mont hediye etti.

Çocuklar Üşümesin Diye Derneği Başkanı Fatma Uzer, amaçlarının köy okullarında eğitim gören çocukları sevindirmek olduğunu söyledi.

Bir insanın başka bir insana destek olmasının mutluluk verdiğini vurgulayan Uzer, "Hayırseverlerden aldığımız yardımları ihtiyaç sahibi olanlara vermek çok güzel bir duygu. Hem destek vereni, hem destek alanı mutlu etmek muhteşem. Çünkü biz sadece aradayız, bir yerden alıp bir yere teslim ediyoruz. İki tarafı birden iyileştiriyorsunuz. Ülkemizin her yerinde daha çok okula ve ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmak istiyoruz." dedi.

Uzer, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA