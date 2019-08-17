17.08.2019 19:51

Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla şenlendi

Elazığ'da bugünün yetişkinlerinin çocukluk döneminde oynadığı oyuncaklar sergilendi, çocuklar onlarla oyunlar oynadı

ELAZIĞ - Elazığ'da, düzenlenen şenlikle bugünün yetişkinlerinin çocuk yaşlarda oynadığı oyuncakların sergisi yapılırken, o oyuncaklarla da çocuklar oynama şansı yakaladı

Elazığ Gençlik Merkezi ile Goncalar Solmasın Derneği tarafından 'Çocukluğumuzun Oyuncakları Sergisi' ve 'Geleneksel Çocuk Oyunları' şenliği düzenlendi. Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı'nda yapılan şenlik kapsamında geçmişten bugüne unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunları ve oyuncakların tanıtıldığı sergisi açıldı. Sergide tanıtılan "sek sek, dokuz taş" gibi oyunlar ile topaç, fırıldak, emzikli şeker, sapan, çivili tahta, para oyunu, bilye, gazoz kapağı, su tabancası, su fışkırtan yüzük, telden arabalar, tak tak gibi çeşitli oyun malzemeleri ilgi gördü.Çocukların keyif aldığı sergi, yetişkinleri de geçmişe götürdü.

Güzel bir etkinliğe imza attıklarını ve devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Burada çok güzel bir atmosfer var ve güzel de bir ortamdayız. Geçmişte olan, şuan unutulmuş ve unutulmaya yüz turmuş bir çok oyunu çocukluğumuzda oynadık. Bizler de bir çok toplantılarımızda, 'Niye çocuklarımız bu oyunları oynamıyor' diye dile getirdik. Bu etkinlikte geçmişe dair bir çok alet ve enstrüman görünce bizler de geçmişe gittik. Çocuklarımız da bu tür etkinliklerle hem zihinsel hem fiziksel hem de boş zamanlarını değerlendirme adına bu oyunu oynarlar. Bu tarz etkinliklerin artmasını bizler de istiyoruz. Çünkü Bakanlığımız 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan etti. Bu kapsamda gerek Gençlik Merkezi'nde gerek Spor İl Müdürlüğü'nde bir çok sosyal ve sanatsal faaliyetlerimiz devam devam etmektedir" dedi.

Etkinlik kapsamında geçmişten günümüze yolculuk yapıldığını ifade eden Derneğin Başkanı Hacı Ormanoğlu,"Geçmişte zorlu şartlar altında olan çocuklarımızın, günümüzde çok rahat oyuncakların ulaştığını görüyoruz ama mutsuz olduklarını görüyoruz. Bugün burada bir çok çeşit oyuncağı sergileme fırsatı sağlıyoruz. Çocukken oynadığımız oyuncakları burada sergiliyoruz. Amacımız, çocuklarımızı çocukluklarımıza götürmek. Bunları yaşatmak için de bu tür şenlik ve etkinliklerle göstermek lazım. Burada da çeşit çeşit oyuncaklar görüyorlar" şeklinde konuştu.

Eski oyun ve oyuncakları çok merak ettiğini ve bu etkinlikte merakını giderdiğini dile getiren Melih Özmen ise,"Etkinliğe, evde oturmaktan ve tablet ile oyun oynamaktan sıkıldığım için geldim. Burada çoğu oyuncağı önceden görmüştüm ama bazısını ilk kez görüyorum. Babam, ara sıra bu oyuncakları anlatırdı. Ben de bu oyuncakları çok merak ederdim. Onların nasıl eğlendiklerini hayal ederdim. Anlattıklarına yakın bir şeyler yapmaya çalışırdım ama başaramazdım. Burada bu oyuncakları gördüm, oynadım. Elazığ'da bu tür etkinliklerin devam etmesini isterim. Çünkü son dönemlerde tablet ve telefon ile çok oynuyoruz ve bunlardan ayrılıp oynamaya ihtiyacımız var. Bu şenlik de çocuklara ve büyüklere hitap eden bir etkinlik oldu" diye konuştu.

İlk kez bu oyuncaklar ile oynadığını aktaran Azra Nur Durmuş'da,"Buradaki oyuncakları çok sevdim. Eski oyuncaklar daha güzelmiş. Burada arkadaşlarımla birlikte oyuncaklarla oynadık. Burada oynadığım ve ilgimi çeken oyuncaklar bebekler oldu. Ondan sonra topaç ve çıngıraklar ilgimi çekti"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA