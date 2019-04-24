Çocuklar Uçurtma Etkinliğinde Buluştu
Kilis'te jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.
Kilis'te jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.
Jandarma ekiplerince araçlarla evlerinden alınan çocuklar, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret etti.
Daha sonra Resul Osman Dağı Mesireliği'ne götürülen yaklaşık 150 çocuk, düzenlenen etkinlikte, kendileri için hazırlanan uçurtmaları uçurdu.
Etkinlik, çocuklara Türk bayrağı, boyama kitabı gibi çeşitli hediyelerin dağıtılmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA