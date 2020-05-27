Çocuklar üçüncü kez sokağa çıktı Çocuklar üçüncü kez sokağa çıktı Yağmura rağmen gönüllerince gezdiler Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan ve Ramazan Bayramın'da evlerinde geçiren 0-14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında üçüncü kez dışarı çıktı.

Çocuklar üçüncü kez sokağa çıktı

Yağmura rağmen gönüllerince gezdiler

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan ve Ramazan Bayramın'da evlerinde geçiren 0-14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında üçüncü kez dışarı çıktı. Havanın serin ve yağmurlu olmasına aldırış etmeyen çocuklar, İnegöl sokaklarında aileleriyle gezi turuna çıktı.

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 14 yaş ve altı çocukların üçüncü kez dışarı çıkmalarına için izin verildi. Saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak sokağa çıkan çocuklar, havanın yağmurlu olması sebebiyle parklarda vakit geçiremezken, şehir turuna çıktılar. Çocuklar aileleriyle birlikte yağmur altında gezerek vakitlerini geçirirken, bazı çocuklar ise bol bol fotoğraf çektirdiler. İnegöl'de normal kalabalık sayısı çocukların sokağa çıkmasıyla bir kat daha arttı.

Kaynak: İHA