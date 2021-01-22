Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir grup çocuk traktörün arkasına bağlanan brandayla karda kayıp, eğlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir grup çocuk traktörün arkasına bağlanan brandayla karda kayıp, eğlendi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde bir çiftçinin traktörünün arkasına bağladığı branda ile çocuklar kar üzerinde kaydı. Çocukların, traktörün hareket etmesiyle branda üzerinde kaymaları kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü

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-Çocukların traktör arkasında kaymaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı