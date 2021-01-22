Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı

22.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:19
Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir grup çocuk traktörün arkasına bağlanan brandayla karda kayıp, eğlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir grup çocuk traktörün arkasına bağlanan brandayla karda kayıp, eğlendi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde bir çiftçinin traktörünün arkasına bağladığı branda ile çocuklar kar üzerinde kaydı. Çocukların, traktörün hareket etmesiyle branda üzerinde kaymaları kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü

------------------

-Çocukların traktör arkasında kaymaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

 


Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı
Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı
Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı
Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı
Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cemre Kemer Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Oktay Kaynarca
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuklar, traktörün arkasına bağlanan brandayla kaydı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:19:03. #1.14#
title