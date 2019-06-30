Çocuklar trafik kurallarını deneyimleyerek öğreniyor

İstanbul 'u trafik açısından dünyadaki en güvenli şehir haline getirmek amacıyla uygulanan 'Daha Güvenli Trafik' projesiyle çocuklar çeşitli oyunlarla trafik kurallarını öğreniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz nisan ayında başlayan 'Daha Güvenli Trafik' projesi kapsamında, İstanbul'daki alışveriş merkezleri ve belirli meydanlarda oluşturulacak alanlarda trafik güvenliğiyle ilgili vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapılarak, farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

Venezia Mega Outlet'in bu hafta sonu ev sahipliği yaptığı proje kapsamında çocuklar için de tiyatro, kitap, yapbozlar, boyama duvarı, interaktif oyunlar, alkol gözlüğü, çarkıfelek oyunu, yarışmalar, simülasyon ve anamorfik sanat başlıklarında çeşitli etkinlikler uygulanıyor.

Proje ile trafik kurallarına uymanın hayati önemine dikkat çekiliyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul