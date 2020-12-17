Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu
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Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu

17.12.2020 20:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:34
Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, top oynayan iki kardeşin fark ettiği çukurda kemik parçaları bulundu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, top oynayan iki kardeşin fark ettiği çukurda kemik parçaları bulundu. Çukurun, oda mezar olma ihtimali üzerine Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde, Fethiye Belediyesi ekipleri kazı çalışmalarına başladı.

Olay, Çiftlik Mahallesi Kaynak Sokak'ta meydana geldi. Toprak arazide kardeşiyle top oynayan Umut Dursun Kaynak'ın ayağı bir çukura saplandı. Zeminde göçük oluştuğunu gören Umut Dursun, kardeşini de alıp eve gitti ve durumu annesine anlattı. Evlerinin hemen önündeki araziye gidip çukura bakan anne Tuğba Kaynak, kemik parçalarını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede yapılan inceleme sonucunda, çukurun oda mezar olma ihtimalinin yüksek olduğu saptandı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde, Fethiye Belediyesi ekipleri kazı çalışmalarına başladı.

'ÇOK KORKTUM'Çukuru fark eden çocuklardan Umut Dursun Kaynak, kardeşiyle futbol oynadığını belirterek, "Babam bize oraya kale yaptı. Ben topu almaya gidiyordum. Gelirken de ayağım çukura girdi ve göçük oluştu. Ben içini görmedim, zaten karanlıktı. Daha önce de top oynuyorduk ama böyle bir çukur yoktu" dedi. Kardeşi Mustafa Uğur Kaynak ise "Ben çukuru görünce direkt eve koştum. Annemin yanına gelip durumu anlattık. Sonra geri geldik, annem ışığı tutunca iskeleti gördük. Bu sırada komşularımız da gelmişti. Ben iskeleti görünce çok korktum" dedi.'KEMİKLERLE BERABER TARİHİ YAPILAR DA GÖRMÜŞ'Çocukların babası Tufan Kaynak ise eşinin kemiklerle beraber tarihi yapılar da gördüğünü belirterek, "Mahalledeki komşulara ve jandarmaya haber veriyor. Çocuklar daha önce de orada oynadı, ağır kamyonlar girdi, çıktı oraya ancak bugüne kadar herhangi bir çökme ve çukur oluşması gibi bir durum olmadı. Biz 1990 yılından beri buradayız herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi.

Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu
Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu
Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu
Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu
Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu
Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu
Çocuklar, top oynarken tarihi mezar buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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