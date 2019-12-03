Çocuklar termometre yapıyor, ücretsiz tiyatro izliyor
Trump AVM'nin çocuk katı Trumpland, her hafta sonu çocukları birbirinden eğlenceli etkinlikler ile buluşturmaya devam ediyor.
Çocuklar 7-8 Aralık'ta önce tiyatro oyunları izleyecek, ardından 'Termometre Yapım Atölyesi' ile el becerilerini sergileyecek.
Ücretsiz tiyatro keyfi
Güne tiyatro ile başlayan çocuklar, 7 Aralık Cumartesi günü 'Benim Güzel Pabuçlarım', 8 Aralık Pazar günü ise 'Dünyayı Kurtaran Çocuk' adlı oyunları Trumpland sahnesinde izleme keyfini yaşayacak. Oyunların başlama saati 13.00…
Çocuklar 7 - 8 Aralık tarihlerinde ayrıca termometre yapım atölyesine katılacak. Saat 14.00'te başlayacak atölyede çocuklar, hayal güçlerini kullanıp el becerilerini geliştirecek. Aynı zamanda termometrenin çalışma şeklini öğrenecek.
Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…