Çocuklar termometre yapıyor, ücretsiz tiyatro izliyor
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Çocuklar termometre yapıyor, ücretsiz tiyatro izliyor

Trump AVM'nin çocuk katı Trumpland, her hafta sonu çocukları birbirinden eğlenceli etkinlikler ile buluşturmaya devam ediyor.

03.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:49
Çocuklar termometre yapıyor, ücretsiz tiyatro izliyor

Çocuklar 7-8 'ta önce tiyatro oyunları izleyecek, ardından 'Termometre Yapım Atölyesi' ile el becerilerini sergileyecek.

Ücretsiz tiyatro keyfi

Güne tiyatro ile başlayan çocuklar, 7 Aralık Cumartesi günü 'Benim Güzel Pabuçlarım', 8 Aralık Pazar günü ise 'Dünyayı Kurtaran Çocuk' adlı oyunları Trumpland sahnesinde izleme keyfini yaşayacak. Oyunların başlama saati 13.00…

Çocuklar 7 - 8 Aralık tarihlerinde ayrıca termometre yapım atölyesine katılacak. Saat 14.00'te başlayacak atölyede çocuklar, hayal güçlerini kullanıp el becerilerini geliştirecek. Aynı zamanda termometrenin çalışma şeklini öğrenecek.

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…

Kaynak: Bültenler
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