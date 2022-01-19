Çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kaydı - Haberler
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Çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kaydı

Çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kaydı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde kar tatilini fırsat bilen öğrenciler, parkta tepsi, poşet ve kızaklarla kaydı.

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Talas ilçesinde kar tatilini fırsat bilen öğrenciler, parkta tepsi, poşet ve kızaklarla kaydı.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Parkı, kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından pist olarak hazırlandı. İlçede eğitime bugün kar nedeniyle ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, 'Beleştepe' olarak nitelendirilen parka akın etti. Çocuklar, aileleriyle parkta piste dönüştürülen rampada poşet, tepsi, leğen, tahta ve plastik kızaklarla kayarak eğlendi. Eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, mutlu olduklarını ve tatilin keyfini kayarak yaşadıklarını söyledi.


Çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kaydı

Çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kaydı

Çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kaydı

Çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kaydı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

Talas, kar, Güncel, Haber

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