"Çocuklar Suyu Kodluyor, H2 Okullu Oldu" projesi kapsamında STEAM çalışmalarının yapılacağı laboratuvar, Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu'nda törenle hizmete girdi.

İstanbul Kalkınma Ajansı hibesi ile İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan "Çocuklar Suyu Kodluyor, H2 Okullu Oldu" projesi kapsamında, çocukların kendi projelerini üretecekleri STEAM laboratuvarının açılışı yapıldı.

Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu'nda açılan laboratuvarın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, projenin önemine işaret ederek, "Proje kapsamında şu ana kadar 20 ortaokuldan 1450 öğrenci ve 211 öğretmene çevre eğitimleri ve 60 ortaokul öğretmenine de kodlama, tasarım ve ardunio eğitimi verdik. Şimdi çocuklarımız bu laboratuvarda aldıkları teknik bilgiyi ekosisteme faydalı projelere dönüştürecek, bu sayede analitik düşünme, araştırma ve yaratıcılık yönlerini geliştirme fırsatı bulacak. Projenin başlangıcından bu yana her türlü çalışmayı titizlikle yürüten çalışma arkadaşlarımıza ve projenin tüm destekçilerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerin STEAM eğitimleri ve öğretmenlerin katkıları ile yıl boyunca kodlama projeleri gerçekleştireceklerini anlatan Tahmaz, çocukların bilişsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmelerini, sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmelerini, takım çalışması, farklı bakış açılarını görme, empati kurma, analitik ve pratik düşünme becerilerini geliştirerek proje yapımı ve araştırma alışkanlığını pekiştirmelerini, bilim ve teknolojiyle yönetilen bir dünyada bu teknolojinin nasıl işlediği hakkında temel bilgilere sahip olmalarını hedeflediklerini söyledi.

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, TURMEPA olarak 25 yıldır daha mavi denizler, daha yeşil bir Türkiye için sürdürdükleri mücadelenin en önemli ayağı eğitim çalışmalarıyla 8 milyon 300 bin öğrenciye ulaştıklarını anlattı.

Eğitimlerini yeni bir boyut kazandırarak teknolojiyle buluşturduklarını ve çocuklara kodlama eğitimleriyle kendi çevre projelerini oluşturma fırsatı sunduklarını aktaran Öztürk, "Umarız Sarıyer'de başlayan bu eğitimlerimizi daha nice okullara yaymayı başarabiliriz. Tüm çalışmalarımız, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimiz için." dedi.

Laboratuvarın açılışına Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mehmet Akif Ortaokulu Müdürü Yılmaz Göktepe, idareciler ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA