Çocuklar sütsüz kalmasın diye 150 aileye koli koli süt dağıtıldı

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, 6 litre halinde hazırlanan koliler içindeki sütlerin dağıtımına başlandı.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, her gün evleri ziyaret ederek, hazırlanan sütleri çocuklara teslim edecek. Belediye Başkanı Semih Şahin, proje hakkında verdiği bilgide, Bilecik Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile güzel ve anlamlı bir projeyi daha uygulamaya koyduğunu belirterek, "Seçimi almadan önce de söz verdiğimiz gibi 'Bilecik'te hiçbir çocuğumuz yatağına aç girmeyecek' demiştik. Bu çerçevede birçok ihtiyaç sahibi ailemize yardımlar yaptık. Ancak bugün itibariyle sürekli ve her zaman yapacağımız bir proje hazırladık. Bu da ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine süt dağıtımı projesidir. Şu an 150 çocuğumuzla başladığımız bir kampanya. İhtiyacı olan ailelerimizin başvurmaları ile bu sayı artacak. İlk olarak pastörize süt ile başladık, ancak bir ay sonra bunu günlük süt ile devam ettireceğiz. Yani çocuklarımız her gün taze ve günlük süt ile buluşacak. Amacımız hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesidir. Bunun için çabalıyoruz." dedi.

Konuyla ilgili çalışanlardan bilgi alan Başkan Şahin, ihtiyaç sahibi bütün ailelere ulaşılması talimatı verdi. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, belirlenen adresleri ziyaret ederek, her bir çocuk için hazırlanan ve içinde 6 litrelik sütlerin olduğu paketleri teslim etti. - BİLECİK

