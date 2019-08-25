Çocuklar "survivor" parkurunda yarıştı

25.08.2019 16:56

Bilecik Belediyesi ile Avcılık ve Atılıcılık İhtisas Kulübü Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Pelitözü Survivor" etkinliğinde çocuklar, yarışma heyecanı yaşadı.



Pelitözü Gölpark'ta 6-10 yaşındaki 40 çocuk, izcilik eğitiminin ardından kamp çadırı kurdu. Olta kullanma ve balık tutma eğitiminden geçirilen çocuklar, gölette "balık tutma" yarışmasına katıldı. Babalarıyla balık avlayan çocuklar, küçük balıkları yeniden gölete bıraktı.

Etkinlikte çevre mühendisi Gürkan Akyurt, çocuklara çevrenin korunması ve geri dönüşüm, kimya mühendisi Onur Kavuştu da suyun önemi ve su kaynaklarının korunması konularında bilgi verdi.

Gölet çevresinde temizlik de yapan çocuklar, "survivor" parkurunda kıyasıya mücadele etti. Çocuklar zorlu parkurda rakibini geçebilmek için mücadele ederken, aileleri de onlara destek oldu.

Yarışmaya katılan çocuklara olta takımı hediye edildi.

Kaynak: AA