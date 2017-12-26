Çocuklar Su Tasarrufunu Eğlenerek Öğrenecek

Ordu'da hazırlanan "Her Damlası Hayat Verir" Projesi kapsamında çocuklar, suyun önemini oyun oynayarak öğrenecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, su kaynaklarının etkin kullanılması ve korunması, su tasarrufunun sağlanması ve su kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik proje hazırlandığı belirtildi.



Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen proje doğrultusunda, "www.cocukordusu.com" adlı internet sitesi ile akıllı telefonlara uyumlu "çocuk ordusu" adlı mobil uygulama oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, suyun daha dikkatli kullanılması gerektiğini anlatan ve su tasarrufunun önemine vurgu yapan internet sitesi ve mobil uygulama sayesinde proje hedefindeki çocukların eğlenirken öğreneceği vurgulandı.



Açıklamada, bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına düşen yıllık ortalama su tüketim miktarı en az 10 bin metreküp olması gerekirken, bu rakamın Türkiye'de yalnızca bin 430 metreküp olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Bu durumda ülkedeki su kaynaklarının yetersiz olduğunu ve bu yetersiz kaynakların daha verimli şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözümüz ise çocuklara yönelik hazırlanan projenin bu anlamda ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu proje sayesinde çocuklar, küçük yaşlarda su kaynaklarının önemi, korunması ve kullanılmasındaki tasarruf ile ilgili bilinçlenmiş olacak."