Çocuklar Stratonikeia Antik Kenti'nde temsili kazı yaptı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, düzenlenen etkinlikte tarihi alanda temsili kazı çalışması yaptı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, düzenlenen etkinlikte tarihi alanda temsili kazı çalışması yaptı.

Yaz döneminde yapılacak telafi eğitimine katılan öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde antik kentte bir araya geldi.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten, kentte yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin bilgi alan öğrenciler, ellerindeki çapa, mala ve fırçalarla temsili kazı çalışması gerçekleştirdi.

Kazı görevlilerince toprağa gömülen imitasyon eserleri bulmaya çalışan çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, gazetecilere, öğrencilerin akademik gelişimlerinin sosyal, duygusal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenmesi amacıyla okul öncesi kurumlar ile ilkokul, ortaokul ve liselerde etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Çocukları antik kentte zaman yolculuğuna çıkardıklarını anlatan Çay, amaçlarının çocukları eğlenirken öğrenebilecekleri etkinliklerle buluşturmak olduğunu kaydetti.

Kazı Başkanı Söğüt ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'nin Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırdığını vurguladı.

Öğrencileri antik kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarına değinen Söğüt, geleceğin arkeologlarına tarihi yapıları anlatmanın ayrı bir heyecan olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç