Çocuklar sosyal medyanın zararlarından Türk mühendislerin geliştirdiği programla korunacak

Uluslararası Sosyal Medya Federasyonu (SOSFED), Türk bilgisayar mühendislerinin iş birliğiyle ebeveynlerin çocuklarının sanal ortamdaki etkinliğini kontrol edebilmesini sağlayacak yerli yazılım geliştirecek.

Sosyal medyada yüksek takipçi sayısına ulaşan kişilerin aynı çatı altında birleşmesini sağlamak amacıyla kurulan ve merkezi Sakarya'da bulunan SOSFED, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Çocukların sosyal medyanın zararlarından korunması için çalışma yapan federasyon, Türk bilgisayar mühendislerinin iş birliğiyle yerli yazılım geliştirilmesi için harekete geçti.

Hem bilgisayara hem de akıllı telefonlara indirilebilecek programla ebeveynler çocuklarının sanal ortamda kimle ne konuştuğunu, sosyal medyada ne paylaştığını, hangi oyunu oynadığını, nereye mesaj attığını takip edebilecek.

"Gençleri sosyal medya okur yazarı haline getirmek için bu yola çıktık"

Federasyon başkanı Cüneyt Barut, AA muhabirine, teknolojinin hızla gelişmesinin faydalarının yanı sıra bazı zararlarının da olduğunu söyledi

Yayınlanan içeriğe ulaşmanın teknolojiden nasibini aldığını, içerik oluşturmanın da kolaylaştığını aktaran Barut, "kişisel özgürlük" adı altında milyonların kültürel açıdan erozyona uğratılmasına göz yummamak, gençleri sosyal medya okuryazarı haline getirmek için bu yola çıktıklarını kaydetti.

Toplumsal değerleri baltalayan, gençleri kötü etkileyen durumlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Barut, hukuksal süreci sonuna kadar takip etmeyi düşündüklerini anlattı.

"Aileler çocuklarını takip etmeli"

Çocuklarının sosyal medya kullanımını takip etmeleri konusunda aileleri uyaran Barut, şöyle devam etti:

"Çocukları neye giriyor, nasıl giriyor takip edecekler. Eskiden anne babalarımız biz kiminle arkadaş oluyoruz, nerelerde geziyoruz, kimlerin evine misafir oluyoruz bilirdi çünkü takip ederdi. Aile de çocuğunu takip edecek. SOSFED olarak bir yazılım geliştiriyoruz. Tüm süreçleri Türk bilgisayar mühendisleri tarafından kodlanıyor, hem bilgisayar hem de akıllı telefonlara indirilebilecek. Çocuk kimle konuşmuş, ne konuşmuş, sosyal medyada ne paylaşmış, ne oyun oynamış, nereye mesaj atmış görecek."

Barut, ebeveynlerin yazılımı kendi telefonundan kontrol edebileceğini dile getirerek, "Anne-baba çocuğundan haberdar olacak. 9-18 yaş arasındaki çocuğun hata yapması ve nasihat dinlememesi kadar doğal bir şey yok. O yaştaki çocuğu her hatasında uyaracaksınız. Uyaracaksınız ki hata tekrarlamasın. Aynı hatayı defalarca yapacak, defalarca uyaracaksınız. O sebeple de takip şart." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Barut, yazılım geliştirme çalışmalarının 3 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz