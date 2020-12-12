Çocuklar sokak sokak gezip çöp topladı, kameraya el salladı
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Çocuklar sokak sokak gezip çöp topladı, kameraya el salladı

12.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:11
Çocuklar sokak sokak gezip çöp topladı, kameraya el salladı

BURSA'da 10 çocuğun sokak sokak gezip yerlerdeki çöpleri toplayarak çöp konteynerlerine attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da 10 çocuğun sokak sokak gezip yerlerdeki çöpleri toplayarak çöp konteynerlerine attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukların, güvenlik kamerasına el sallamaları dikkat çekti.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazı Mahallesi'nde, 10 yaşlarında olan toplam 10 çocuk, dün ellerinde poşet, sokak sokak gezip yerdeki çöpleri topladı. Çocuklar poşetlere doldurdukları çöpleri, konteynere attı. Çocukların sokağı temizlediği gören esnaf, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, çocukların, sokakta ellerinde poşetlerle yürüdüğü ve yerlerdeki çöpleri topladığı anlar yer aldı. Çocukların güvenlik kamerasına el sallamaları ise dikkat çekti.Çocuklar, her gün sokaklarda temizlik yaptıklarını belirterek, çöplerin yere atılmasına tepki gösterdi.


Çocuklar sokak sokak gezip çöp topladı, kameraya el salladı
Çocuklar sokak sokak gezip çöp topladı, kameraya el salladı
Çocuklar sokak sokak gezip çöp topladı, kameraya el salladı
Çocuklar sokak sokak gezip çöp topladı, kameraya el salladı
Çocuklar sokak sokak gezip çöp topladı, kameraya el salladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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