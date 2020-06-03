Çocuklar sokağa çıktı, parklarda doyasıya eğlendi
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Çocuklar sokağa çıktı, parklarda doyasıya eğlendi

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 18 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktı.

Çocuklar sokağa çıktı, parklarda doyasıya eğlendi
03.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:12

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 18 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktı. Parklara koşarak doyasıya eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 0-18 yaş arası çocuklar ve gençler dışarı çıktı. Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar ile gençler, izin kapsamında yürüme mesafesi ile sınırlı olan yerlere gidebildi.

Sokağa çıkma izninin başlamasıyla beraber Fatih Belediyesi Fındıkzade Çukurbostan Semt Parkı'na gelen çocuklar, gönüllerince oynadı. Evde canlarının çok sıkıldığını belirten çocuklar, dışarı çıkmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Öte yandan Fındıkzade Çukurbostan Semt Parkı'ndaki oturma grupları, oyun parklar ve spor alanları 0-18 yaş arası çocuklar ve gençlerin sokağa çıkması öncesinde Fatih Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Belediye ekiplerince parka kurulan stantlarda çocuklara oyuncak dağıtıldı.

"İzin günlerinde hep açık havadayız"

Haftada 2 gün kısıtlamanın kalkmasından memnun olduğunu söyleyen anne Tuğba Kaya, "Bizim için her şey yolunda. Evde televizyon izliyorlardı. Tabletle oynuyorlardı. Ders yapmaktan sıkıldılar. İzin günlerinde hep açık havadayız. Buraya geliyoruz. Eğleniyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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