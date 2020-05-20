Çocuklar sokağa çıkma izninde soluğu sahilde aldı
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Çocuklar sokağa çıkma izninde soluğu sahilde aldı

Çocuklar sokağa çıkma izninde soluğu sahilde aldı Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubu çocuklara verilen sokağa çıkma izninde güneşli havayı fırsat bilen aileler sahillere akın etti.

20.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:39

Çocuklar sokağa çıkma izninde soluğu sahilde aldı

DÜZCE - Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubu çocuklara verilen sokağa çıkma izninde güneşli havayı fırsat bilen aileler sahillere akın etti. Aileler çocuklarıyla birlikte sahilde oyunlar oynadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan düzenleme ile 0-14 yaş arası çocuklar ikinci kez sokağa çıktı. Düzce'de çocukların 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına izin verilmesini ve güneşli havayı fırsat bilen aileler ise soluğu deniz kenarında aldı. Akçakoca ilçesinde ise sahil kesimine akın eden aileler, güneşin ve açık havanın tadını çıkarırken bir yandan da çocukların denize girmesini izlediler. Güneşli havada kumsalın ve denizin tadını çıkaran aileler, evde sıkılan çocukları için verilen fırsatı değerlendirdiklerini söylediler. Sosyal mesafeye önlemlerine uyan aileler ve çocukların oldukça mutlu oldukları görüldü.

Çocuklar sokağa çıkma izninde soluğu sahilde aldı

Kaynak: İHA

Manşet

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