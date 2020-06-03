Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar

Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar -Çocukların, polis ve zabıta ekipleriyle oyunlar oynadığı etkinlik havadan görüntülendi Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bugün izin...

03.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:21

Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar

-Çocukların, polis ve zabıta ekipleriyle oyunlar oynadığı etkinlik havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bugün izin saatlerinde yeniden sokağa çıkıp polis ve zabıta ekipleriyle parkta bir araya gelerek oyunlar oynadı. Çocukların polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynayıp ip atladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı çocuklar bugün sokağa çıkma izinlerini kullanıyor. Pendik'te sokağa çıkan çocuklar için Pendik Belediyesi tarafından renkli bir etkinlik düzenlendi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Pendik Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri çocuklarla parkta buluştu. Polis ekipleri parka çocukları ile gelen aileleri sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Çocuklar parkta sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek polis ve zabıta ekipleri ile futbol oynadı. Kıyasıya geçen futbol maçı renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan kız çocukları ise polis ve zabıta ekipleri ile ip atlayarak keyifli vakit geçirdi.

Parkta düzenlenen etkinliğe katılan çocuklardan Kader Üren, "Bugün burada zabıta ve polis ekiplerimiz ile sosyal mesafe kuralına dikkat ederek maskelerimizi taktıktan sonra ip atladık ve oyunlar oynadık. Onları çok seviyorum bu gün bizimle oldukları için onlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Öte yandan aileler de etkinlikten memnun olduklarını ifade ederek Pendik Belediyesine teşekkür ettiklerini belirttiler.

Çocuklarla polis ve zabıta ekiplerinin bir araya geldiği etkinlik drone ile havadan görüntülendi.

Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Haber
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Vali'nin çalışmalarla ilgili 'Utancımdan sokağa çıkamam' isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi
Vali'nin çalışmalarla ilgili "Utancımdan sokağa çıkamam" isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Donald Trump Fatih Sultan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tilbe Saran Kenan Doğulu Birce Akalay Şahan Gökbakar
Spor Ozan Kabak Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çocuklar sokağa çıkma izinlerinde polis ve zabıta ekipleriyle futbol oynadılar, ip atladılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 16:22:29. #1.14#
title