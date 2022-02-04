Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi - Haberler
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Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi

Sivas'ın Kızılelma köyünde vatandaşlar ile çocukların şişme bot ve kızaklarla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

KOYULHİSAR, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Kızılelma köyünde vatandaşlar ile çocukların şişme bot ve kızaklarla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sevinçle karşılandı. Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan vatandaşlar, karı eğlenceye çevirdi. Kızaklarını ve kayak takımını alan köy sakinleri, kayak yaparak doyasıya eğlendi. Bazı çocuklar ise şişme botla kayak yaptılar.

Vatandaşların eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. - SİVAS

Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi

Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi

Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi

Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi

Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Koyulhisar, Sivas, kar, Yerel, Haber

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