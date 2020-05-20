Çocuklar sıcağa aldırış etmeden parklara akın etti Bilecik'te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi.

Bilecik'te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi.

Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan minikler bisiklete bindi, parklarda oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı minikler ise aileleriyle birlikte Uğur Mumcu Parkı içinde yürüyüş yaptı. Kimi çocuklar ise aileleriyle bayramlık alışverişi yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA