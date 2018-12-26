Çocuklar Sevinecek

Sosyal belediyecilik anlayışını tam benimseyerek birçok projeyi hayata geçiriyor.

"İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA EŞOFMAN DİKİLİYOR"

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kurslardaki kursiyerler ihtiyaç sahiplerine el uzatacak projeler hazırlayıp hayata geçiriyor.Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı Dikiş Atölyesi'nde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Dikiş kursuna katılan 20 bayan, el emekleriyle ihtiyaç sahibi çocukların imdadına yetişiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin temin ettiği kumaşları, bayanlar eşofman takımı olarak dikiyor. Dikiş kursuna katılan bayanların gönüllülük esasıyla diktiği kıyafetler, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"MALZEME TEMİNİ BÜYÜKŞEHİRDEN, EMEK KURSİYERLERDEN"

Dikiş ve Mefruşat kursu usta öğreticisi Ülkü Bora, son 5 yılı Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte olmak üzere 18 yıldır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak çalıştığını kaydederek, "Zaman zaman ihtiyaç sahipleri için kursiyerlerimizle birlikte kıyafet dikimi çalışmaları yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, kurs için gerekli tüm imkânları bizlere sağlıyor. Makinelerimiz de gerekli tüm malzeme ve ortamımız da var. İdarecilerimizin talepleri doğrultusunda bizler de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafetler dikmeye başladık. Esnaflar da kumaş alımında indirim sağladılar. Ücretini belediyemiz karşıladı. Kursiyerlerimiz severek dikimini gerçekleştiriyor. 100 adet alt üst kışlık eşofman takımlarını hazırlayıp teslim edeceğiz" dedi.

Kıyafetlerin dikiminin önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler