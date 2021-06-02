Çocuklar Şehri KidZania İstanbul 4 Haziran'da kapılarını açıyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren kapılarını açıyor.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren kapılarını açıyor. Kontrollü Sosyal Hayat politikasıyla kapılarını yeniden açtıklarını belirten KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, "Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlardaki önlemlerimiz sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince eğlenebilecek" sözlerini kullanıyor.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Kovid-19 salgınının Türkiye'yi de etkilemesi üzerine kendi inisiyatifiyle 2020 yılında kapılarını ilk kapatan kurum olmuştu. KidZania İstanbul, kapalı kaldığı süre boyunca Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun açıkladığı yönergeler ve iş güvenliği uzmanlarının koordinasyonunda denetimlerini sağladı. Sıfır risk politikasıyla tedbirlerini dünya standartlarında konumlandıran Çocuklar Ülkesi, 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren kapılarını yeniden misafirleri için açtı.

"TÜM ÇALIŞANLARA ÖZEL EĞİTİM VERİLİYOR"

Yeni normal dönemin tüm kurallarının şehirde de titizlikle uygulandığını belirten KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, "Çocuklar Ülkesi'nin temel dört kuralının; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyendir. Şehrimiz yalnızca yüzde 40 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde misafirlerini ağırlayacak. Girişler Akasya yemek alanında bulanan kapıdan olacak. Temassız termal kameralar aracılığıyla girişte ateş ölçümleri yapılacak. Tüm misafirler ayrıca girişlerde HES Kodu göstererek, sağlıklı olduklarına dair beyanda bulunacak" diye konuştu.

"AKTİVİTELERİN KAPASİTESİ YÜZDE 40 KAPASİTE İLE GERÇEKLEŞİYOR"

Sosyal mesafe kuralı başta aktivite, dinlenme ve beklenme alanları olmak üzere tüm şehirde uygulandığını söyleyen Timur, "Ayrıca, şehir nüfusunda da azalmaya gidiliyor. Aynı anda kapasitenin yüzde 40'ı kadar kişinin ziyaret edebildiği KidZania'da anlık nüfus, KidZoft isimli anlık giriş sayısı kontrol sistemi ile takip ediliyor. Aktivitelerin kapasitesi de yüzde 40 kapasite ile gerçekleştiriliyor, kamu otoritelerinin yönlendirmelerine ek tedbirler de uygulanıyor. Hastalık yayan mikroplar, özel filtrelerden geçerken hava yüzde 100 temizleniyor. Akasya içinde konumlandırılan ultraviyole (ULV) cihazlar sayesinde KidZania'daki havalandırma kanalları da dahil olmak üzere tüm alanları kapsayacak şekilde dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Havalandırma sistemi yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturuluyor. Akasya ve KidZania'da klima santrallerine entegre edilen HVAC PHI Cell sistemi (Aktif Oksidasyon Sistemi) sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale gelmesi sağlanıyor" diye konuştu.

"TÜM KOSTÜMLER BUHARLI MAKİNE İLE DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Ebru Timur KidZania'da sağlık güvenliğini artırmak ve tam koruma sağlayabilmek için alınan diğer tedbirler ise şöyle sıraladı:

"Her aktivite sonrası rutin dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra üç saate bir nano gümüş teknolojisi ile tüm alanlarının ve gıda dışı kullanılan malzemelerin dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarıldığı şehirde kontroller çalışanlar tarafından yapılıyor. KidZania'da bir rutin olarak yürütülen meslek kostümü temizliği salgın sürecinde de hassasiyetle uygulanmaya devam ediyor. Aktivitelerde misafirlere verilen tek kullanımlık kostümler, aktivite sonunda başka bir misafire verilmemek üzere ayrılıyor ve gün bitiminde tüm kostümler buharlı makine ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca, tüm kostümler her hafta sonu kuru temizlemede yüksek ısı ile temizleniyor. Misafirlerin sıklıkla temas ettiği yürüyen merdivenlerin el bantları ve tırabzanlar otomatik temizlik sistemi ile anında temizleniyor. Minimum temas ilkesiyle bazı aktivitelerde tekno bariyerler yerleştirilirken uygun olan aktivitelerde kapılar çıkarıldı. Kapı kolları çıkarılan diğer aktivite alanlarının girişleri ise sürekli açık tutuluyor. Tuvaletlerde sosyal mesafe ve minimum temas titizlikle uygulanıyor. Yan yana olan kabinler, pisuarlar ve lavabolar aralıklı olarak kullanıyor. Sensörlü sisteme dönen musluk ve sabunlukların yanı sıra kurutma makineleri kullanılmıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı