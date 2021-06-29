"Çocuklar Şehri, İstanbul'da eğlenceye kaldığı yerden devam ediyor"

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, eğlenerek öğrenme deneyimine haftanın 6 günü boyunca kaldığı yerden devam ettiğini kaydetti.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, eğlenerek öğrenme deneyimine haftanın 6 günü boyunca kaldığı yerden devam ettiğini kaydetti. Kontrollü Sosyal Hayat politikasıyla kapılarını tamamen açtıklarını belirten KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, "Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlardaki önlemlerimiz sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince eğlenebilecek" diye konuştu.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, pandemi kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmaya başlanması ile sıfır risk politikasıyla tedbirlerini dünya standartlarında konumlandırarak 1 Temmuz'dan itibaren, pazartesi günleri hariç, her gün 11-20.00 saatleri arasında hizmet verdiğini açıkladı.

ÇOCUKLARA AKRANLARIYLA ÖĞRENME İMKANI SUNULUYOR

Yeni normal dönemin tüm kurallarının şehirde de titizlikle uygulandığını belirten KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, Çocuklar Ülkesi'nin temel dört kuralının sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen olduğunu söyledi. Ebru Timur KidZania İstanbul'da alınan tedbirlerle, çocuklar için eğlenerek öğrenme deneyiminin kusursuz işlemesini sağladıklarını belirtti.

Timur son olarak şunları ekledi:

"KidZania çocuklar için sadece bir eğlence alanı değil. Çocuklar burada hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar ama en önemlisi yaşıtlarıyla kendileri için tasarlanmış bir şehirde birlikte yaşamayı tecrübe ediyor. Biz her yıl, tüm dünyadaki KidZania'larda Kidea araştırmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar bize, çocukların dünyaya bakışları, yetişkinlerden beklentileri, hayatı algılama biçimleri ile ilgili ipuçları veriyor. Yine bu araştırmalarda gördük ki, özellikle günümüzün dijitalleşmiş dünyasında çocukların en sık başvurduğu bilgi kaynaklarından biri de akranları. Biz de bundan yola çıkarak KidZania'da çocuklara akranlarıyla öğrenme imkanı sunuyoruz."

Ayrıca KidZania İstanbul, yalnızca yüzde 40 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalıştığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı