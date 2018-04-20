Çocuklar Sazova'da Bayram Yapacak

Çocuklar, kurulacak onlarca stantta boyamadan baskıya, origamiden resme, akıl zeka oyunlarından yarışmalara kadar birçok etkinlikle gönüllerince eğlenecekler. Ayrıca bu sene çocukların büyük beğeni ile takip ettiği Şubadap çocuk müzik grubu da Sazova'da sahne alacak.

Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda kutlayacak. Spor etkinliklerinden yarışmalara, konserlerden gösterilere, atölyelerden şişme oyun gruplarına kadar onlarca etkinlik arasında çocuklar unutamayacakları bir bayram yaşayacak. Spor ve yarışmalar, oyunlar ve oyun alanları ve birbirinden renkli gösterilerle çocuklar en büyük bayramlarını büyük bir coşkuyla kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin yanı sıra THK, TEGV, Aktif Felsefe, AKUT, ÇYDD, ADD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Eskişehir Kent Konseyi, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu, Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi ve Kiraz Ağacı Eğitim Kooperatifi de Sazova'da stant açacak.

Ayrıca bu yıl Sazova'da çocuklar için bir konser de düzenlenecek. 2013 yılında kurulan ve kısa sürede çocukların beğenisini toplayan Şubadap grubu, kendi ürettikleri çocuk şarkılarıyla saat 15.00'de çocuklarla buluşacak.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre 22 Nisan Pazar günü havanın 19 derece ve güneşli olması bekleniyor.