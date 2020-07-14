Çocuklar sanat aktiviteleriyle sosyalleşiyor Kahramanmaraş'ta çocuklar, atölye çalışmalarıyla sosyalleşip yeteneklerini keşfediyor.

Kahramanmaraş'ta çocuklar, atölye çalışmalarıyla sosyalleşip yeteneklerini keşfediyor.

Onikişubat ilçesi Gül Menekşe Çocuk Kulübünde görsel sanatsal dersi veren 25 yaşındaki Kübra Kurnaz, öğrencilere dersleri sevdirmek amacıyla 'ders dışı egzersiz programı' kapsamında çalışma yaptıklarını belirti.

Çocukların eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen Kurnaz, "Üniversiteden mezun olduktan sonra rehabilitasyon merkezinde göreve başladım. 5 yıldır severek mesleğimi yapıyorum. Tabi ilk iş deneyimim rehabilitasyon merkezi olması bana çok şey kattı. Özel çocuklarla ilgilenmek manevi olarak bana çok güç verdi. İşimin bana anlamlı olduğunu hatırlattı. Onların bir ürün çıkardığı zaman ki mutlulukları ve kendilerinin bir şeyleri başarmış olduğunu görmek inanılmaz mutluluk verici bir şey" dedi.

Rehabilitasyon merkezi, halk eğitim merkezi, anaokulları ve sanat merkezinde ebru, dekoratif ahşap süsleme, takı tasarımı, cam boyama ve resim dersleri verdiğini belirten Kurnaz, "Sanat aktiviteleriyle çocukları zihinsel olarak rahatlatıyor ve el becerilerini geliştiriyor. Çocukları özellikle sınav döneminde psikolojik açıdan rahatlatıyor. Eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Çoğu zaman teneffüs aralarında dışarı çıkmak istemiyorlar. Çocukların bu isteği benim onlara olan ilgimi daha da artırıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA