Çocuklar sahile akın etti
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Çocuklar sahile akın etti

Çocuklar sahile akın etti 4 saatlik serbestlikle sokağa çıkan çocuklar sahil bandındaki parklara akın etti Çocuklar metrelerce yakın oldukları denize, sadece uzaktan baktılar Antalya'da bir haftanın ardından yeniden sokağa çıkan 0-14 yaş arasındaki çocukların adresi Konyaaltı Sahili ve...

20.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:09

Çocuklar sahile akın etti

4 saatlik serbestlikle sokağa çıkan çocuklar sahil bandındaki parklara akın etti

Çocuklar metrelerce yakın oldukları denize, sadece uzaktan baktılar

ANTALYA - Antalya'da bir haftanın ardından yeniden sokağa çıkan 0-14 yaş arasındaki çocukların adresi Konyaaltı Sahili ve falezler üzerindeki parklar oldu. Denize inmek isteyen aileleri ve çocukları polisler uyardı.

Antalya'da yeni tip korona virüs(Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanmasıyla ikinci kez sokağa çıktı. Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da çocuklar saat 11.00 göstermesiyle dışarı çıktı. Aileleriyle dışarı çıkan çocukların adresi, park, sahil bandı ve falezler üzeri oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 saat kaldırılan çocuklar en çok bisiklet keyfi yaptı. Akdeniz Bulvarında paten kayan ve bisiklet kullanan çocuklar, açık havada oyun oynamanın tadını çıkardı. Açık olan fıskiyede bazı çocukların oynadığı görüldü. Deniz kıyısına yaklaşmak isteyen çocukları ve aileleri polis ekipleri uyardı.

Saatin dolmasıyla birlikle çocuklar anne ve babalarıyla evlerinin yolunu tuttu.

"İzliyoruz"

Arkadaşlarıyla sahilde bisiklete binen 13 yaşındaki Beren Sert, "Bugüne kadar hep evdeydim. Bugün izinle dışarı çıktık. Arkadaşlarımla sahilde bisiklete biniyorum. Deniz yakınız ama gidemiyoruz sadece izleyebiliyoruz. Sahil boyu gezip sonra evimize döneceğiz" dedi.

"Sevgili gibi"

6 yaşındaki oğlu Çınar Çınardere ile sahile gelen Dilek Çınar Dere, "Sahile geldik ama karşıya geçemiyoruz. Sahil bandı yasak sadece kaldırımda yürüyoruz. Biraz yürüyüş yapıp geri gideceğiz. Deniz açık değil. Denize yakınız, sanki sevgiliye ulaşacak gibiyiz ama gidemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çocuklar sahile akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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