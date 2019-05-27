Çocuklar ramazan akşamları etkinlikleriyle coştu
Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlenen ramazan akşamları etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğleniyor.
Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlenen ramazan akşamları etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğleniyor.
Akşam namazı sonrası çocuklara yönelik eğlencelerle başlayan programlarda teravih namazının ardından Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği gibi konserler yer alıyor. Aileleri ile birlikte meydana gelen çocuklar Grup Safransı eşliğinde Karagöz- Hacivat gölge oyunundan çeşitli yarışmalara kadar pek çok etkinlikle doyasıya eğleniyor. Safranbolulular Orhan Demirağ'la Türk Sanat Müziğine doyarken, yaklaşık iki saat sahnede kalan Demirağ, zaman zaman seyircilerin yanına giderek şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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