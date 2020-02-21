Çocuklar Radyo Ege Kampüs'ün sesi oldu

21.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:34

Projenin amacından bahseden Proje Yetkilisi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Müjgan Yağmur Alpsüzenler, "Hedefimiz, gelecek neslimiz olan çocuklara günümüz dijital iletişim çağında geri planda kalan geleneksel radyo ve radyo yayıncılığını tanıtmak, bir medya olarak radyoyu sevdirmek, daha geniş ölçekte de çocukları radyoyu kullanmaya teşvik etmektir. Radyo ses unsuruna dayalı bir medya olduğu için, çocukların hayal gücünü geliştirmekte, onlara farklı kapılar açmakta ve de sözel konuşma becerilerinin gelişmesine katkı sağlama noktasında önemli bir araçtır. Öğrencilere televizyonu mu radyoyu mu daha çok kullandıklarını sorduğumuzda bizlere televizyon yanıtını veriyorlar. Çünkü onlar için görsellik televizyonu çekici kılıyor. Halbuki radyo, hayal gücünü kullanmayı daha çok teşvik etmektedir. Bu konuda öğrencilere radyonun işlevini tanıtmayı hedef aldık. Kasım 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar yaklaşık sekiz ay sürecek bir radyo projesi planı ile Ekim ayında çalışmalara başladık. Radyo programlarına ortaokul öğrencileri katılacak. Her program yaklaşık otuz dakika sürecek ve her ay iki radyo programı yayınlanacak. Programlara toplamda altmış dört öğrencinin katılması planlanıyor. Radyo programlarında çocukların ilgilerini çekecek temalar üzerinden konuşulacak" dedi.

Projenin paydaşları arasında EÜ Rektörlüğü, EÜ İletişim Fakültesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bornova Gençlik Merkezi bulunuyor. EGEMM bünyesinde gerçekleştirilen bu projenin ekibinde İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Müjgan Yağmur Alpsüzenler ve Araştırma Görevlisi Yunus Emre Çağdaş;Radyo Ege Kampüs personeli Taylan Eren;Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans dördüncü sınıf öğrencileri Tolga Geç ve Nuran Sultan Barış da görev alıyor. Proje kapsamında, gelen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: Bültenler