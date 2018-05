İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim tedbirleri kapsamında 18 yas¸ından ku¨c¸u¨k c¸ocukların, bu sec¸imde afis¸, bros¸u¨r ve propaganda malzemesi dagˆıtmayacaklarını bildirdi.

Bakan Soylu, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz, bazı daire başkanları ile Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları yer aldı.

Toplantıda konuşan Soylu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerc¸ekles¸ecek olan Cumhurbas¸kanlıgˆı ve

milletvekili genel sec¸imlerine ilis¸kin olarak alınacak

gu¨venlik o¨nlemlerini istis¸are etmek u¨zere du¨zenlenen bo¨lge gu¨venlik toplantılarının do¨rdu¨ncu¨su¨ mu¨nasebetiyle Gaziantep'te bulunduklarını dile getirdi.

Toplantıdaki herkesin kendi go¨rev su¨releri dahilinde

bas¸ka sec¸imlerde de sorumluluk u¨stlendiğini belirten Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak takdir edersiniz ki, her sec¸imin ve her do¨nemin karakteri, mevzuatı, mahiyeti, psikolojisi birbirinden farklıdır. Özellikle daha o¨nceki sec¸imler, tabi ki belli bir rutine ait sec¸imlerdi. Yerel sec¸imler, mahalli idareler sec¸imleri gibi. Ancak 24 Haziran sec¸imlerinin mahiyeti, bildigˆiniz gibi biraz daha farklı. Bu sec¸im, 16 Nisan 2017'deki referandumda kararlas¸tırılan yeni hu¨ku¨met sistemin ilk sec¸imi olacak. Dolayısıyla da mevzuat itibarıyla birtakım yenilikler so¨z konusu."

Soylu, ayrıca anlam dolayısıyla da farklı bir sec¸ime girileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Yas¸anan gelis¸melerden, yapılan ac¸ıklamalardan anlıyoruz ki, du¨nyanın hemen her yerinden, uluslararası toplum tarafından

yakından takip edilen bir sec¸im tecru¨besini hep birlikte yas¸ayacagˆız. Dolayısıyla her zamankinden daha agˆır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Her zamankinden daha bu¨yu¨k bir dikkat, daha fazla bir o¨zen go¨stermek durumundayız. Bizim buradaki pozisyonumuz ise ac¸ık ve nettir. Sec¸im halkın sec¸imidir. İs¸in siyasi anlamı, sonuc¸ları,

bakanlık olarak bizim go¨rev ve ilgi alanımızın dıs¸ındadır. Bizim go¨revimiz, vatandas¸ımızın o¨zgu¨r iradesini sagˆlıklı bir s¸ekilde, herhangi bir aksiligˆe veya gu¨venlik zaafiyetine meydan vermeden sandıgˆa yansıtabilecegˆi ortamı temin etmektir. Bu itibarla, bilgimiz ve tecru¨bemiz ne seviyede olursa olsun,

tedbiri elden bırakmamak gerektigˆi du¨s¸u¨ncesiyle

bu toplantıları du¨zenlemis¸ bulunuyoruz."

Sec¸imlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Soylu, bakanlık olarak sec¸im gu¨venligˆini 3 noktada ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi kampanya ve propaganda do¨neminin gu¨venligˆi, ikinci de sec¸im gu¨nu¨ oy verme gu¨venligˆi ve son kısmı da sec¸im gu¨nu¨ aks¸amı oy sayımının gu¨venligˆi, sonuc¸ların, listelerin, so¨z konusu bu¨tu¨n evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sagˆlıklı bir s¸ekilde, sec¸im hukukuna uygun bir s¸ekilde iletilmesidir. Kampanya do¨nemi tedbirlerimiz, miting alanları,

toplanma alanları, stand c¸alıs¸maları, bros¸u¨r dagˆıtımı ve bu sec¸imin ramazana denk gelmesiyle iftar programlarını kapsayacaktır. Ayrıca dijital ortamdaki gu¨venligˆi de tesis etmek maksadıyla, o¨zellikle sosyal medyada sec¸im c¸alıs¸ması maskesiyle tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası

yapılmasını veya gezi benzeri bir hareket organize edilmesini veya

dijital sec¸im c¸alıs¸malarını engellemeye yo¨nelik siber suc¸ların takibini yapmak maksadıyla, ilgili birimlerimiz go¨revleri bas¸ında olacaktır. Yani, insanların hem fiilen, hem de dijital olarak bir araya geldigˆi bu¨tu¨n noktalarda, hem insanların can gu¨venligˆini hem de ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nu¨ engelleyebilecek bu¨tu¨n durumlara ilis¸kin hassasiyet ic¸erisinde olunacaktır."

Bu tedbirleri alırken sec¸imlerdeki propaganda faaliyetlerine engel olmayacak bir yaklas¸ım go¨stermeye özen göstereceklerinin altını çizen Soylu, gu¨venligˆi bahane edip ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nu¨n o¨nu¨ne gec¸ilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Seçimlerin önemine ve seçimlerin hayata etkisine değinen Soylu, seçimler sırasındaki temel meselelerinin o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ temin etmek. gu¨venlik ve o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ sagˆlamak,

o¨zgu¨r bir ifade ve tercih ortamını sagˆlamak olduğunu aktardı.

Tüm izinler kaldırılacak

Soylu, sec¸im gu¨nu¨nde İc¸is¸leri Bakanlıgˆındaki kolluk birimlerinin

bu¨tu¨n izinlerinin kaldırılacağını bildirdi.

Hali hazırda

264 bin 526 emniyet personeli,

195 bin 695 jandarma,

50 bin 793 gu¨venlik korucusu ve

19 bin 993 go¨nu¨llu¨ gu¨venlik korucuyla beraber toplam

531 bin 7 personelin sec¸im gu¨nu¨ go¨rev bas¸ında olacağını hatırlatan Soylu, şunları aktardı:

"Bunun yanı sıra gu¨venlik tedbirlerine yardımcı olmaları maksadıyla 74 helikopter, 18 İHA, 6 İKU, 6 bin 64 zırhlı muharebe aracı ve 765 TOMA da gerek sec¸im gu¨nu¨ gerekse kampanya do¨neminde

go¨rev bas¸ında olacaktır. Tabi hava aracı noktasında yerel emniyet birimlerimizin elinde bulunan daha ku¨c¸u¨k drone'lar da bu su¨rec¸te kontrol ve izleme go¨revi yapacaklardır. GAMER izleme merkezlerimiz,

jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bu¨tu¨n gu¨venlik kamera sistemlerimizle entegre s¸ekilde

anlık izleme yaparak sec¸im gu¨venligˆinin tesisine

gayret go¨stereceklerdir. Gerek hassas kis¸i ve yerlerin korunması, gerek enerji altyapısına dair o¨nem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya do¨nemindeki gu¨venlik konularında,

gerekse olası provakatif eylemlere ilis¸kin ilgili bu¨tu¨n birimlerimiz ve personelimiz, tam kapasite ile go¨revi bas¸ında olacaklardır."

Sec¸imlerde, o¨zellikle oy kullanılan yerlerde go¨rev alacak personele hizmet ic¸i egˆitim verileceğini belirten Soylu, ayrıca gerek merkezden gerekse valiliklerde alınan sec¸im gu¨venlik tedbirleri hususunda basın aracılığıyla sürekli bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Seçim döneminde çocuklar için koruma

Seçimler sırasında alınan tedbirleri de sıralayan Süleyman Soylu, şöyle dedi:

"Ayrıca sec¸im kampanyalarında c¸ocukların kullanılmasının ve c¸ocuklarımızın olumsuz hadiselerle kars¸ı kars¸ıya kalmaması ic¸in 18 yas¸ından ku¨c¸u¨klerin sec¸im bros¸u¨ru¨, sec¸im materyali, afis¸ vs. dagˆıtmasına izin verilmemesi kararını aldık. Çu¨nku¨ takdir edersiniz ki bu c¸alıs¸malarda kis¸iler bazen as¸ırı tepkiler go¨sterebiliyor, gerginlikler yas¸anabiliyor. Yani mahallenin ku¨c¸u¨k c¸ocuklarının ellerine siyasi parti bros¸u¨rleri tutus¸turup onları tanımadıkları insanların o¨nu¨ne, evine, kapısına yollamak, c¸ocuklarımız ac¸ısından bir risk ic¸eriyor. Bo¨yle bir riski bertaraf etme du¨s¸u¨ncesiyle bu tedbiri alma yoluna gittik. Yani 18 yas¸ından ku¨c¸u¨k c¸ocuklar, bu sec¸imde afis¸, bros¸u¨r ve propaganda malzemesi dagˆıtamayacaklar. Özellikle sec¸im gu¨nu¨, u¨zerinde silah bulunan kis¸ilerin sec¸im

sandıklarının bulundugˆu binalara giris¸lerine izin verilmeyecektir. Aynı s¸ekilde u¨zerinde propaganda etkisi olan rozet, amblem vs. bulunduran kis¸ilerin de sandık mahalline girmelerine, her sec¸imde oldugˆu gibi bu sec¸imde de mu¨saade edilmeyecektir ve bu sec¸imde de o¨zellikle gu¨venlik kameraları ve aydınlatma hassasiyet go¨sterecegˆimiz konuların bas¸ında gelmektedir. Özellikle oy sayımı noktasında mevcut gu¨venlik kameralarının sagˆlıklı c¸alıs¸masına;

sandık kurullarının, oy torbalarının depolanacagˆı yerlerin,

bu yerlerin giris¸ c¸ıkıs¸larının, oy sayımı ve sec¸im materyallerinin nakliyesine konu olan yerlerin aydınlatılmasına,

burada teknik bir aksaklık yas¸anmamasına da ayrıca o¨nem verilecektir. Bu konuda da arkadas¸larımız bugu¨nden itibaren

c¸alıs¸malarına ve planlamalarına bas¸layacaklardır."

Sec¸im alıs¸kanlıgˆı ve sec¸im gu¨venligˆi konusunun Tu¨rk demokrasisinin

en bas¸arılı oldugˆu konulardan birisi olduğuna dikkati çeken Soylu, "Gerek vatandas¸larımız gerekse u¨lkemizin sec¸imle ilgili kurumları bu is¸le ilgili bu¨yu¨k bir tecru¨beye, ferasete ve pratigˆe sahiptir.

16 Nisan referandumunda İc¸is¸leri Bakanlıgˆı olarak

iyi bir sınav verdigˆimizi du¨s¸u¨nu¨yorum. Gerek kolluk birimlerimiz

gerekse idari birimlerimizle, valilerimiz, kaymakamlarımız, jandarma ve emniyet birimlerimiz, sahil gu¨venligˆimiz, korucularımız,

bu¨tu¨n teknik ve personel kapasitemizle hem kampanya do¨neminde hem de sec¸im gu¨nu¨ aks¸amına kadar, bakanlıgˆımız, sec¸im gu¨venligˆini temin etme hususunda u¨lkenin her ko¨s¸esinde bas¸arılı olmus¸tur. İns¸allah bu bas¸arıyı 24 Haziranda

bu¨tu¨n arkadas¸larımızla birlikte tekrarlayacagˆımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Soylu, tüm vatandaşların huzur ve kardes¸lik ic¸inde sandıgˆa gidecekleri,

iradelerini sandıgˆa yansıtacakları ve

bir bayram havası ic¸inde gec¸ecek bir seçim dönemi geride bırakmayı hedeflediklerini, sec¸im do¨neminin sonunda, kazananın hers¸eyden o¨nce demokrasinin olacağını sözlerine ekledi.